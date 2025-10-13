Firenze operato da bambino per un tumore che non aveva rimane invalido Risarcimento da 3,7 milioni alla famiglia
Il piccolo, affetto da epilessia, era stato colpito da un’encefalite erpetica. Ma i medici che lo ebbero in cura all’ospedale Meyer di Firenze interpretarono i segni lasciati dall’infezione come una neoplasia cerebrale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
È stato operato per ben due volte nell'ospedale Meyer di Firenze per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli provocava crisi epilettiche continue. Il paziente era un bimbo di 4 anni che nonostante le operazioni è rimasto completamente invalido.
Firenze, operato due volte per un tumore inesistente: ospedale condannato a risarcire 3,7 milioni di euro - Il bambino, oggi 16enne, fu sottoposto a due interventi al cervello nel 2012 e 2013.
Firenze, operato per un tumore che non c'era, rimase invalido: risarcito dopo 12 anni - E' stato operato per due volte, nel 2012 e nel 2013, in un noto ospedale fiorentino, il Meyer, considerato un centro di eccellenza, per una forma tumorale rara al cervello che in realtà non esisteva.