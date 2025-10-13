Firenze operato da bambino per un tumore che non aveva rimane invalido Risarcimento da 3,7 milioni alla famiglia

Vanityfair.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo, affetto da epilessia, era stato colpito da un’encefalite erpetica. Ma i medici che lo ebbero in cura all’ospedale Meyer di Firenze interpretarono i segni lasciati dall’infezione come una neoplasia cerebrale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

firenze operato da bambino per un tumore che non aveva rimane invalido risarcimento da 37 milioni alla famiglia

© Vanityfair.it - Firenze, operato da bambino per un tumore che non aveva, rimane invalido. Risarcimento da 3,7 milioni alla famiglia

In questa notizia si parla di: firenze - operato

Firenze, 34enne accoltellato a un fianco. Ricoverato e operato d’urgenza

Firenze: ferito in strada con arma da taglio. Operato d’urgenza a Careggi

Andrea Natale: chi è il cardiochirurgo che ha operato Francis Ford Coppola, la laurea a Firenze

firenze operato bambino tumoreFirenze, operato due volte per un tumore inesistente: ospedale condannato a risarcire 3,7 milioni di euro - Il bambino, oggi 16enne, fu sottoposto a due interventi al cervello nel 2012 e 2013. Secondo cosenzachannel.it

firenze operato bambino tumoreFirenze, operato per un tumore che non c'era, rimase invalido: risarcito dopo 12 anni - E’ stato operato per due volte, nel 2012 e nel 2013, in un noto ospedale fiorentino, il Meyer, considerato un centro di eccellenza, per una forma tumorale rara al cervello che in realtà non esisteva. Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Operato Bambino Tumore