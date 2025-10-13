Firenze incendio in un' azienda a Signa Le autorità | Chiudere le finestre a 2 km

Grande incendio da inizio pomeriggio a Signa, in provincia di Firenze. Le fiamme sono divampate in zona Colli Alti, in un'azienda di metalli che lavora nell'indotto della moda, la ditta Frosini in via Giovanni Amendola. Non risultano feriti. Sul posto squadre di vigili del fuoco da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Il rogo ha colpito l'intera struttura, fumo e fuoco si notano da distanza. Allertata l'Arpat che sta valutando gli effetti sull'ambiente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

