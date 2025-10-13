Firenze bimbo operato per tumore al cervello invalido per errore | maxi risarcimento

Tre milioni e 700 mila euro di risarcimento, tra danni e spese legali. A questa cifra ammonta il risarcimento che il Tribunale di Firenze ha deciso per l’ospedale Meyer, con l'obiettivo di risarcire un ragazzo, oggi 16enne, i suoi genitori ed il fratello maggiore. Il motivo è legato al fatto che il giovane, quando aveva 4 anni, era stato operato per due volte, a distanza di qualche anno, per una presunta rara forma tumorale al cervello  che gli provocava alcuni sintomi piuttosto gravi, tra cui crisi epilettiche continue. Ma, nonostante le cure, il bambino è rimasto completamente invalido. La famiglia, quindi, ha deciso di avviare un processo contro l'azienda ospedaliera scoprendo, in seguito alle indagini, che il bambino non aveva nessun tumore, ma un'infiammazione cerebrale e che l'intervento chirurgico con la rimozione parziale o totale del lobo temporale del cervello, non andava eseguito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

