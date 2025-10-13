Firenze | bimbo operato al cervello per un tumore inesistente finisce in stato vegetativo

Un grave errore medico avvenuto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha segnato per sempre la vita di un bimbo di quattro anni, oggi sedicenne, ridotto in stato vegetativo dopo essere stato operato. Il piccolo era stato sottoposto a due interventi cerebrali rivelatisi inutili. Il tribunale di Firenze, a conclusione di un lungo processo, ha riconosciuto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

