Firenze | bimbo operato al cervello per un tumore inesistente finisce in stato vegetativo
Un grave errore medico avvenuto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha segnato per sempre la vita di un bimbo di quattro anni, oggi sedicenne, ridotto in stato vegetativo dopo essere stato operato. Il piccolo era stato sottoposto a due interventi cerebrali rivelatisi inutili. Il tribunale di Firenze, a conclusione di un lungo processo, ha riconosciuto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mostro di Firenze, il bimbo sopravvissuto è figlio di Giovanni Vinci: chi è il padre e perché riprende piede la pista sarda. Il criminologo Caruso: «Non c’entra con il serial killer»
Mostro di Firenze, un nuovo clamoroso mistero: bimbo scampato al delitto non è il figlio di Mele
Mostro di Firenze, il dna svela il padre del bimbo sopravvissuto al primo delitto
