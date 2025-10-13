A Firenze un bambino operato di tumore al cervello resta invalido a vita. I medici hanno effettuato l’intervento quando il tumore, in realtà, non c’era. Ora, l’Ospedale pediatrico Meyer è stato condannato a risarcire 3.7 milioni di euro alla famiglia. La decisione del tribunale di Firenze arriva ora che il bambino ha 16 anni (all’epoca aveva 4 anni). Firenze, bambino operato di tumore resta invalido dopo l’intervento. Il bimbo era stato operato per due volte a distanza di qualche anno. La diagnosi era di una presunta rara forma tumorale al cervello. Questa comportava sintomi piuttosto gravi, tra cui crisi epilettiche continue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Firenze, bambino operato al cervello resta invalido: il tumore non c’era