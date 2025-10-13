Fiorentina le ultime su Kean | ecco come sta l' attaccante viola

Dopo l'infortunio rimediato nella partita tra Estonia e Italia, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Moise Kean. Come riportato da una nota della FIGC, “il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore”. Gli esami strumentali effettuati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - ultime

Pronostici Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio: imbattuti nelle ultime nove sfide

Asllani Fiorentina, la Viola ha in mente un’idea per chiudere la trattativa con l’Inter: le ultime da Firenze

Calciomercato Fiorentina, Asllani obiettivo concreto. Affare possibile con l’Inter? Le ultime

In Nazionale è al terzo gol nelle ultime due gare: una media che fa impallidire quella con la Fiorentina Ma Pioli non può permettersi di rinunciare alla battaglia per il suo numero Dieci Vai su Facebook

#Lamptey ko in #FiorentinaComo: le ultime sulle sue condizioni - X Vai su X

Milan-Fiorentina falcidiata dalla sosta per le nazionali: dopo Kean, in dubbio anche Leao e Rabiot - È stata fin qui una sosta per le nazionali sfortunata per Milan e Fiorentina, che domenica sera – alle 20:45 – si affrontano in uno dei tanti match da seguire nel prossimo turno di Serie A. Da ilfattoquotidiano.it

Infortunio Kean, la decisione per Italia-Israele e per Milan-Fiorentina - Sospiro di sollievo per Kean, per i tifosi azzurri, per quelli della Fiorentina e anche per tutti i fantallenatori. Si legge su fantamaster.it