Fiorentina Kean torna in anticipo dalla nazionale | esclusi danni seri alla caviglia

FIRENZE – Infortunio alla caviglia destra per l’attaccante della nazionale e della Fiorentina Moise Kean, il giocatore lascia il ritiro a Udine e torna in anticipo a Firenze. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina (13 ottobre) dopo il colpo subito in occasione della rete del vantaggio nella gara di sabato con l’Estonia ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascerà il ritiro degli azzurri e farà ritorno a Firenze già nel pomeriggio di oggi (13 ottobre). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it