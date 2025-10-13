Fiorentina Kean torna in anticipo dalla nazionale | esclusi danni seri alla caviglia
FIRENZE – Infortunio alla caviglia destra per l’attaccante della nazionale e della Fiorentina Moise Kean, il giocatore lascia il ritiro a Udine e torna in anticipo a Firenze. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina (13 ottobre) dopo il colpo subito in occasione della rete del vantaggio nella gara di sabato con l’Estonia ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascerà il ritiro degli azzurri e farà ritorno a Firenze già nel pomeriggio di oggi (13 ottobre). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - kean
La Fiorentina accelera per il rinnovo di Kean: programmato un incontro, le cifre
Fiorentina, a Cagliari l’esordio più insidioso: una dura (ri)prova di personalità. Kean vuole subito farsi perdonare
Fiorentina a Cagliari: Kean chiede scusa ed è pronto a tornare al gol. Formazioni
Fiorentina: Kean non ha pienamente recuperato e lascia la nazionale. Resta in dubbio per il Milan - X Vai su X
La sosta nazionali porta problemi a Milan e Fiorentina. Allegri preoccupato per Leao e Rabiot, Kean a rischio Vai su Facebook
Quando torna Kean? Le condizioni del centravanti dopo l'infortunio - Gattuso non si prenderà alcun rischio con l'attaccante, che comunque dopo la sosta dovrà riprendere il proprio percorso anche con la Fiorentina. Secondo tag24.it
Fiorentina, le pagelle. Kean torna bomber, Gudmundsson in crisi - Parte bene, tenendo alta la Fiorentina e la manovra, salvo poi arretrare il baricentro e andando in difficoltà. Da lanazione.it