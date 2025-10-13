Fiorentina | Kean lascia la Nazionale e torna a Firenze Ma la risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia

La risonanza magnetica alla quale Moise Kean è stato sottoposto soggi, 13 ottobre 2025, a Udine ha fortunatamente escluso danni seri alla caviglia del iocatore, dopo l'infortunio riportato durante Estonia-Italia di sabato 11 ottobre a Tallinn L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Kean lascia la Nazionale e torna a Firenze. Ma la risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia

