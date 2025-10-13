Fiorentina inizio di campionato difficile | cosa fare per cambiare il trend
La Fiorentina naviga in acque torbide, e il dubbio amletico che attanaglia l’ambiente viola è chiaro: questa squadra può ambire a grandi traguardi o è destinata a stentare? Finora la risposta è stata negativa. Con soli tre punti raccolti in campionato – frutto di altrettanti pareggi esterni con Cagliari, Torino e Pisa – e tre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - inizio
Fiorentina: Dzeko in campo dall’inizio contro il Leicester
Torino Fiorentina LIVE 0-0: tutto pronto al Grande Torino, a breve il calcio d’inizio
Tuttosport – “Kean, sono contento. Fiorentina solo all’inizio, non penso al Milan”
COMPAGNONI SULLA FIORENTINA A margine del Festival dello Sport a Trento, Maurizio Compagnoni, nota voce di Sky, ha parlato a VN esprimendo tutta la propria delusuone sull'inizio di stagione dei viola @tommaso_ormini #fiorentina #pioli #comp - facebook.com Vai su Facebook
Inizio da incubo per la #Fiorentina di #Pioli: mai così male in casa da quasi 100 anni? - X Vai su X
Il pessimo inizio di campionato della Fiorentina - 1 contro la Roma: dopo 6 partite ha solo 3 punti e l'allenatore Stefano Pioli sta ricevendo molte critiche ... Riporta ilpost.it
Fiorentina, oggi esami per Kean: difficile il recupero per Italia-Israele - L'attaccante della Fiorentina, infatti, è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco in occasione della sfida tra Estonia e Italia. Secondo fantacalcio.it