Finto cieco per mezzo secolo incassa oltre un milione di euro | 70enne denunciato

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è finto cieco per oltre 50 anni, nonostante il fatto che quotidianamente facesse una vita normale, riuscendo a incassare, tra sussidi e indennità varie, un tesoretto del valore complessivo di oltre un milione di euro: il responsabile, un 70enne di Vicenza, dovrà ora difendersi dall'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il protagonista di questa assurda vicenda, stando a quanto riferito da Il Corriere, fingeva di essere non vedente dal 1972, per cui a conti fatti ha approfittato dei benefici che non gli sarebbero dovuti spettare per più di mezzo secolo, per la precisione ben 53 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

