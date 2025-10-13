Eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato, eppure per Inps e Inail era cieco assoluto e di conseguenza titolare di un sussidio di invalidità. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito controlli incrociati e pedinamenti e quindi denunciato l’uomo alla Procura per truffa ai danni dello Stato. Secondo le indagini il finto cieco, un 70enne, ha percepito indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro. L’operazione trae origine dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database della finanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Finto cieco incassava la pensione di invalidità da 50 anni: “rubato” più di milione di euro