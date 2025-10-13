Finito lo spoglio in Val di Chiana | a Monte San Savino la spunta Tomasi
Si conclude lo spoglio in Valdichiana, con l'ultimo comune dal quale si attendevano dati: Monte San Savino. Qui, con 50,61 per cento, si è imposto Tomasi. Giani ha totalizzato il 47,48 per cento e Budu l'1,97.Così hanno votato a Monte San Savino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LEGGI ARTICOLO > https://short.do/2wMWnG Dopo lo spoglio finito a tarda notte la composizione del nuovo consiglio regionale è cosa nota. Tra conferme e molte novità ora l'area del nord Calabria e del Pollino potrà contare su una solida rappresentanza pol - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Occhiuto confermato in Calabria con 16 punti di scarto. Spoglio finito in nottata. Exploit Fi, poi Pd e lista presidente #ANSA - X Vai su X