Finito lo spoglio in Val di Chiana | a Monte San Savino la spunta Tomasi

Si conclude lo spoglio in Valdichiana, con l'ultimo comune dal quale si attendevano dati: Monte San Savino. Qui, con 50,61 per cento, si è imposto Tomasi. Giani ha totalizzato il 47,48 per cento e Budu l'1,97.Così hanno votato a Monte San Savino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it