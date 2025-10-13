Finito lo spoglio in Val di Chiana | a Monte San Savino la spunta Tomasi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude lo spoglio in Valdichiana, con l'ultimo comune dal quale si attendevano dati: Monte San Savino. Qui, con 50,61 per cento, si è imposto Tomasi. Giani ha totalizzato il 47,48 per cento e Budu l'1,97.Così hanno votato a Monte San Savino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

