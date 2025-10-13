Fini ospite di Radio Atreju | l’amarcord gli errori e quei ricordi su Meloni Credeva in quello che diceva studiava era capace video

Qualche ricordo giovanile, lo storico congresso di Fiuggi, l’ammissione di alcuni errori: dallo scioglimento di An, «che non chiederei più al congresso», all’aver inizialmente sottovalutato la portata della nascita di FdI, con la quale invece Giorgia Meloni ha avuto il «grande merito di aver ridato una casa comune al popolo della destra». Gianfranco Fini è stato intervistato da Radio Atreju, il podcast dei giovani di FdI, e per quasi un’ora ha ripercorso con onestà la storia della destra, soffermandosi sui ricordi di una Meloni giovanissima, che a ogni snodo si è sempre dimostrata all’altezza del compito cui era stata chiamata, a partire dalle elezioni provinciali che per la prima volta, a 21 anni, la videro eletta nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

