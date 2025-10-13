Fini ospite di Radio Atreju | l’amarcord gli errori e quei ricordi su Meloni Credeva in quello che diceva studiava era capace video
Qualche ricordo giovanile, lo storico congresso di Fiuggi, l’ammissione di alcuni errori: dallo scioglimento di An, «che non chiederei più al congresso», all’aver inizialmente sottovalutato la portata della nascita di FdI, con la quale invece Giorgia Meloni ha avuto il «grande merito di aver ridato una casa comune al popolo della destra». Gianfranco Fini è stato intervistato da Radio Atreju, il podcast dei giovani di FdI, e per quasi un’ora ha ripercorso con onestà la storia della destra, soffermandosi sui ricordi di una Meloni giovanissima, che a ogni snodo si è sempre dimostrata all’altezza del compito cui era stata chiamata, a partire dalle elezioni provinciali che per la prima volta, a 21 anni, la videro eletta nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: fini - ospite
Tag24.it. . Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini ha preso posizione sul tema del riconoscimento dello Stato palestinese, definendolo un “atto doveroso”, ma che in questo momento avrebbe soprattutto un val - facebook.com Vai su Facebook