Fingeva di essere cieco da 53 anni invece tagliava da solo la siepe di casa La truffa di un 70enne di Vicenza
Venezia, 13ottobre 2025 – Oltre un milione di euro incassati in 50 anni di finta invalidità. È finita con un rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato la storia un un 70enne di Vicenza, che per mezzo secolo si è fatto spacciare per non vedente. Per Inps e Inail l’uomo era cieco al 100% e per questo riceveva ogni mese il sussidio di invalidità. E avrebbe continuato ad incassare gli assegni ogni mese se i finanzieri non avessero scoperto la sua vera vita da persona perfettamente in grado di vedere. L'uomo – che vive ad Arzignano, nel Vicentino – è stato ripreso mentre eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
