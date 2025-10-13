Fine vita Libera lancia l’appello | Un medico mi aiuti a morire L’Associazione Coscioni | Faremo disobbedienza civile

Non esisterebbe alcun dispositivo per permettere l''autosomministrazione del farmaco letale' a Libera, la 55enne toscana colpita da sclerosi multipla e che essendo paralizzata dal collo in giù, pur avendo ricevuto l'ok al suicidio assistito, non può assumere da sola il farmaco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fine vita, Libera lancia l’appello: “Un medico mi aiuti a morire”. L’Associazione Coscioni: “Faremo disobbedienza civile”

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Cosa significa oggi curare le persone in situazioni di sofferenza estrema? Serve una nuova legge sul fine vita? Che princìpi deve rispettare? E qual è il confine tra tutela della vita e della libertà? Con la serie di articoli "Scegliere sulla vita" ascoltiamo voci e sen Vai su Facebook

Cosa significa oggi curare le persone in situazioni di sofferenza estrema? Serve una nuova legge sul fine vita? Che princìpi deve rispettare? E qual è il confine tra tutela della vita e della libertà? Con la serie di articoli "Scegliere sulla vita" ascoltiamo voci e sen - X Vai su X

Napoli, la storia di Ada: «La mia lotta con la Sla, sul fine vita ho vinto io: ora libera di scegliere» - Ada, la 44enne campana affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica, che aveva chiesto all’Asl Napoli 3 di poter essere autorizzata alla ... Riporta ilmattino.it

Fine vita, Ada è libera di scegliere: «La Sla ha perso, io ho vinto. Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi» - Dopo una nuova verifica delle condizioni di salute da parte dell'Asl competente, Ada, 44 anni, affetta da Sla, ha ricevuto la conferma di possedere tutti i requisiti per potere accedere alla morte vol ... Si legge su vanityfair.it