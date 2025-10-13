Fine vita il caso della 55enne toscana paralizzata | Non esiste alcun dispositivo per l’autosomministrazione del farmaco letale

Sono arrivati, nei termini ordinati dal giudice di Firenze, i pareri tecnici da parte del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità sulla esistenza di dispositivi idonei all'autosomministrazione del farmaco letale per "Libera" tramite comando.

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

