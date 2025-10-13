Finanza & Risparmio

IL TAGLIO dei tassi di interesse deciso nelle scorse settimane dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, ha fatto partire un nuovo rally sulle Borse mondiali. A ricordarlo è l’Investment outlook di ottobre di Ing, il documento mensile che contiene le previsioni sui mercati finanziari redatto da Bob Homan, responsabile investimenti del gruppo finanziario olandese. Secondo l’analisi di Homan, il calo del costo del denaro rappresenta un potente motore per il mercato azionario, al punto che Ing ha deciso di alzare il peso delle azioni detenute nel portafoglio, passando da una posizione neutrale a un sovrappeso leggero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Finanza & Risparmio

In questa notizia si parla di: finanza - risparmio

Risparmio, ecco le migliori app di finanza personale

Finanza & Risparmio

"Risparmio e credito per la crescita delle comunità": al FNEC il panel che rimette la finanza al servizio dei territori

Domani in edicola e online su @mondopadano ! Nuovo appuntamento con la rubrica “Risparmio & Finanza”, firmata da @giusbiondel , Educatore e Consulente Finanziario Certificato (EFPA Italia – ANCP – AIEF). @efpaitalia @anconsulentipatrimoniali @ai - facebook.com Vai su Facebook

Autunno e vacanze: il periodo ideale per risparmiare • Scopri perché sempre più italiani scelgono l'autunno per viaggiare: mete preferite, risparmio e autenticità secondo il report Travel Trends 2025. Il post Autunno e vacanze: il periodo ideale per r… https://bit. - X Vai su X

Vi spiego la finanza buona che serve alle pmi - L'intervento di Alberto Gustavo Franceschini Weiss, presidente di Ambromobiliare, società di consulenza in finanza strategica. Come scrive startmag.it

Perché è importante la spinta Ue ai conti di risparmio - L’educazione finanziaria come strumento di «empowerment» dei risparmiatori e la promozione dei conti di risparmio e di investimento rientrano tra le priorità della Commissione europea. Riporta milanofinanza.it