Finance Law Academy professori universitari e addetti ai lavori | al via il corso di Hogan Lovells sul diritto bancario

Milano, 13 ottobre 2025 – Hogan Lovells darà il via, venerdì 14 novembre, alla quarta edizione della Finance Law Academy, corso di perfezionamento in diritto bancario promosso insieme al Center of European Law and Finance (Celf) e all’Università San Raffaele di Roma e rivolto ai professionisti con un’esperienza lavorativa in ambito legale o finanziario di almeno 2 anni e una laurea in Giurisprudenza o in Economia. Coordinata da Patrizio Messina  (managing partner per l’Italia di Hogan Lovells e professore associato di Diritto dell’economia all’Università San Raffaele Roma) e da Diego Rossano  (professore ordinario di Diritto dell’economia presso l’università degli Studi di Napoli “Parthenope” e direttore scientifico del Celf), la Finance Law Academy è un percorso di eccellenza e di alta specializzazione dedicato all’attività bancaria e finanziaria, con particolare riferimento alla normativa in materia di gestione delle crisi bancarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

