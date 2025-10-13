Finalmente una splendida notizia per Raimondo Todaro dopo la scoperta della tremenda malattia | ecco cosa ha rivelato

Raimondo Todaro ha finalmente aggiornato i fan sul suo stato di salute dopo gli esami di controllo per la malattia che lo ha colpito. Le sue parole, piene di sollievo, commuovono tutti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Raimondo Todaro che tumore ha? Ecco la verità, poi le parole su Francesca Tocca «Con me non rideva più» Un sospiro di sollievo per Raimondo Todaro. L’ex professore di Amici di Maria De Filippi ha condiviso con i fan l’esito degli ultimi controlli medici, affrontati dopo anni difficili segnati dalla scoperta e dal trattamento di quattro tumori all’intestino. Il ballerino, che aveva annunciato a Verissimo di dover tornare in ospedale a ottobre per i consueti esami, ha finalmente rivelato il risultato: «Ho fatto tutto e non ho niente». 🔗 Leggi su Donnapop.it

