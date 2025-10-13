Finalmente abbiamo scoperto come sarà la prima Ferrari 100% elettrica
Il 9 ottobre, in occasione del Capital Market Day 2025, Ferrari ha presentato il telaio e i componenti chiave del primo modello completamente elettrico del marchio. L'idea è di lanciarlo solo quando la tecnologia sarà in grado di offrire prestazioni eccezionali e una vera esperienza di guida degna dei valori Ferrari. Il telaio riciclato e il baricentro basso. Il telaio e la carrozzeria sono realizzati per la prima volta con il 75% di alluminio riciclato, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 6,7 tonnellate per vettura. L'architettura presenta sbalzi ridotti, una posizione di guida avanzata vicino all'asse anteriore e una struttura della batteria integrata nel pavimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
