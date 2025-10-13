Filmare i figli mentre piangono è puro esibizionismo | l’attacco della giornalista contro lo sharenting

Stanca d'imbattersi in tutorial con protagonisti bambini piangenti o scherzi infantile girati alle spalle dei più piccoli, la giornalista Rhiannon Lucy Cosslett ha affidato a un accorato editoriale la sua accusa nei confronti di quei genitori che filmano e condividono ogni momento dei figli per intrattenere o "educare" i propri follower: "Filmarsi mentre si gestisce un capriccio o un momento di rabbia del figlio non è un atto pedagogico, è una forma di esibizionismo travestita da lezione educativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it