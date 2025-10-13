Film in uscita questa settimana al cinema 13 ottobre – 19 ottobre

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 13 ottobre al 19 ottobre. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Metropolis. Data di uscita: 13 ottobre 2025. Regia: Rintaro Cast: Yuka Imoto, Kei Kobayashi, Kouki Okada, Tarô Ishida Animazione, Giappone 2002, 107 min. In una città stato del futuro gli esseri umani, suddivisi in classi, vedono negli androidi e nei robot degli schiavi sottomessi al loro dominio oppure degli esseri artificiali che hanno sottratto loro il lavoro. Il Duca Red, che aspira al potere totale, ha fatto costruire Tima, una giovane androide dalle sembianze a lui familiari, che vuole porre a controllo della città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

