Filippo Pelati rappresenta sicuramente il futuro del nuoto artistico azzurro. Il 18enne di Lagosanto è stato grande protagonista agli ultimi Mondiali di Singapore, conquistando due medaglie di bronzo nel solo libero maschile e nel duo artistico con Lucrezia Ruggiero in quella che era la sua prima esperienza in una rassegna iridata. Ai microfoni di OA Sport nella sua Ferrara, il nuotatore azzurro ha proprio ricordato l’emozione della doppia medaglia mondiale di questa estate: “Rappresentare l’Italia è stata un’emozione unica. Sempre emozionante portare in alto i colori dell’Italia nel mondo”. Da Giorgio Minisini a Filippo Pelati, sicuramente un’eredità importante e un passaggio di consegne all’interno del nuoto artistico azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Filippo Pelati: "Per fare nuoto artistico ho superato i pregiudizi. Punto alle Olimpiadi, l'eredità di Minisini mi responsabilizza"