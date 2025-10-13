Filippo Pelati | Per fare nuoto artistico ho superato i pregiudizi Punto alle Olimpiadi l’eredità di Minisini mi responsabilizza
Filippo Pelati rappresenta sicuramente il futuro del nuoto artistico azzurro. Il 18enne di Lagosanto è stato grande protagonista agli ultimi Mondiali di Singapore, conquistando due medaglie di bronzo nel solo libero maschile e nel duo artistico con Lucrezia Ruggiero in quella che era la sua prima esperienza in una rassegna iridata. Ai microfoni di OA Sport nella sua Ferrara, il nuotatore azzurro ha proprio ricordato l’emozione della doppia medaglia mondiale di questa estate: “Rappresentare l’Italia è stata un’emozione unica. Sempre emozionante portare in alto i colori dell’Italia nel mondo”. Da Giorgio Minisini a Filippo Pelati, sicuramente un’eredità importante e un passaggio di consegne all’interno del nuoto artistico azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: filippo - pelati
La prima volta di Filippo Pelati! Bronzo a 18 anni nel libero dei Mondiali di nuoto artistico
Mondiali nuoto 2025: Filippo Pelati bronzo nell’artistico nel solo libero
Filippo Pelati vince il bronzo ai Mondiali a 18 anni: l’Italia ha trovato una nuova stella del nuoto artistico
Oggi ci é venuto a trovare Filippo Pelati, atleta di nuoto artistico della Nazionale che ha conquistato due podi ai Mondiali di Singapore 2025!! - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Pelati: “Per fare nuoto artistico ho superato i pregiudizi. Punto alle Olimpiadi, l’eredità di Minisini mi responsabilizza” - Il 18enne di Lagosanto è stato grande protagonista agli ultimi Mondiali di ... Da oasport.it
Dal Liceo al podio mondiale: la favola di Filippo Pelati, nuovo volto del nuoto artistico - Dal Liceo Scientifico al podio mondiale: la storia di Filippo Pelati, il nuovo volto del nuoto artistico italiano. Si legge su oasport.it