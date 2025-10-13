Figlio mio stai tornando a casa Per la prima volta respiriamo | gli ostaggi telefonano alle famiglie prima del rilascio
“ Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta”. L’attesa, le incognite sulla salute, gli abbracci ai famigliari dopo oltre due mesi di cattività. Chi parla è Einav, la madre di Matan Tsengauker, 25 anni: i miliziani di Hamas, a poche ore dalla sua liberazione, gli hanno concesso di chiamare la madre, che dal primo istante del suo rapimento lotta per riaverlo. La loro chiamata è stata trasmessa in diretta sul grande schermo in piazza degli ostaggi a Tel Aviv. Matan non è il solo ad avere chiamato i famigliari: Silvia Cunio ha parlato con i suoi figli David e Ariel Cuneo, e la famiglia Cohen ha parlato con il soldato rapito Nimrod. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: figlio - stai
SE TUO FIGLIO NON TI PARLA (Lettera a tuo figlio) Se tuo figlio adolescente non ti parla prova con questo parole. Scrivile su un foglio e scrivile nel suo cuore. "So che stai vivendo un'età bellissima quanto difficile. Stai affrontando mille cambiamenti dentro - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, madre videochiama il figlio ostaggio dopo il rilascio di Hamas: «Matan, vita mia, stai tornando a casa» - Hamas ha permesso ad alcuni rapiti di contattare i propri cari prima della liberazione. Da video.corriere.it