Fiera dei Morti il Comune pubblica gli avvisi per operatori commerciali e giostrai

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune gli avvisi per la partecipazione alla Fiera dei Morti in programma dal 27 ottobre al 2 novembre alla Fiera del Mediterraneo. “Gli operatori commerciali, alimentari e non alimentari, potranno presentare domanda di partecipazione entro e non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: fiera - morti

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

Sparatoria alla fiera di Montgomery, due morti e dodici feriti in Alabama

Perugia, cinque associazioni scrivono al Comune: "Chiudere il percorso verde alle auto durante la Fiera dei Morti"

Promozione Mini Autoscontro "Bimbo Music" Ditta Salvioli Willy Luna Park "Fiera del Beato Matteo" Vigevano (PV) Piazzale Longo sino al 13 Ottobre 2025 Luna Park "Fiera dei Morti" Legnano (MI) Viale Toselli dal 18 Ottobre 2025 DIVERTITI RISPARMIANDO Vai su Facebook

Fiera dei Morti, cinque associazioni al Comune: «Chiudere il Percorso verde alle auto» - X Vai su X

Fiera dei Morti, cinque associazioni al Comune: «Chiudere il Percorso verde alle auto» - Le associazioni ambientaliste e civiche Legambiente Perugia e Valli del Tevere, FIAB Perugia pedala, Coscienza verde e Comitato Ginkgo Biloba hanno proposto alla giunta comunale di Perugia di chiudere ... Secondo umbria24.it

Sindaco, Primo novembre a Perugia. Mattina di selfie alla Fiera dei Morti - Giornata perugina del sindaco Stefano Bandecchi, ieri mattina a spasso alla Fiera dei Morti che si tiene tradizionalmente a Pian di Massiano. Segnala lanazione.it