Fiera dei Morti il Comune pubblica gli avvisi per operatori commerciali e giostrai

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune gli avvisi per la partecipazione alla Fiera dei Morti in programma dal 27 ottobre al 2 novembre alla Fiera del Mediterraneo. “Gli operatori commerciali, alimentari e non alimentari, potranno presentare domanda di partecipazione entro e non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - morti

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

Sparatoria alla fiera di Montgomery, due morti e dodici feriti in Alabama

Perugia, cinque associazioni scrivono al Comune: "Chiudere il percorso verde alle auto durante la Fiera dei Morti"

Fiera dei Morti, cinque associazioni al Comune: «Chiudere il Percorso verde alle auto» - Le associazioni ambientaliste e civiche Legambiente Perugia e Valli del Tevere, FIAB Perugia pedala, Coscienza verde e Comitato Ginkgo Biloba hanno proposto alla giunta comunale di Perugia di chiudere ... Secondo umbria24.it

Sindaco, Primo novembre a Perugia. Mattina di selfie alla Fiera dei Morti - Giornata perugina del sindaco Stefano Bandecchi, ieri mattina a spasso alla Fiera dei Morti che si tiene tradizionalmente a Pian di Massiano. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fiera Morti Comune Pubblica