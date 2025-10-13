Fiat porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano

TORINO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle tappe di Torino, Bari e Treviso, FIAT rinnova il suo impegno come Auto Ufficiale della Deejay Ten, approdando a Milano, città simbolo di innovazione, energia e condivisione. Protagonista dell’evento è stata la Grande Panda, la nuova vettura compatta, sostenibile e ingegnosa che incarna perfettamente lo spirito della corsa ideata da Linus: inclusività, divertimento e voglia di stare insieme. Con le sue motorizzazioni turbo benzina da 1.2L e cambio manuale, Hybrid da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a una trasmissione a doppia frizione elettrificata (eDCT) e nella versione 100% elettrica con batteria da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km, la Grande Panda dimostra come la mobilità del futuro possa essere accessibile, allegra e rispettosa dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it