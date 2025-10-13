Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza | una città unita contro la paura Stasera nuova marcia

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo reagisce alla violenza che continua a mietere vittime nelle strade. Oggi nuova marcia dopo che ieri sera circa duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata nelle vie della movida, partita da piazza Politeama, nel centro città, in nome di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso la notte tra sabato e domenica all’Olivella, per giungere in via Spinuzza, nei pressi del locale dinanzi al quale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

fiaccolata a palermo per paolo taormina e per le altre vittime della violenza una citt224 unita contro la paura stasera nuova marcia

© Feedpress.me - Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza: una città unita contro la paura. Stasera nuova marcia

In questa notizia si parla di: fiaccolata - palermo

L'omicidio di Paolo Taormina: a Palermo lutto cittadino, sospese le iniziative al Teatro Massimo. Stasera fiaccolata

Paolo Taormina, fiaccolata a Palermo: duemila in piazza, anche la mamma e la sorella. «Basta con la violenza»

Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza: una città unita contro la paura

fiaccolata palermo paolo taorminaLa morte di Paolo Taormina, fiaccolata a Palermo: duemila in piazza, mamma e sorella in prima fila - Centinaia di persona si sono radunate in piazza Castelnuovo a Palermo, davanti al Teatro Politeama, per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia di Paolo Taormina, ... Da msn.com

fiaccolata palermo paolo taorminaFiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza: una città unita contro la paura. Stasera nuova marcia - Oggi nuova marcia dopo che ieri sera circa duemila persone hanno partecipato alla ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiaccolata Palermo Paolo Taormina