Festival regionale di teatro in carcere terza edizione in dirittura d' arrivo con tavola rotonda e spettacolo alle Muse

ANCONA – Venerdì 17 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Ridotto del Teatro delle Muse i cittadini saranno chiamati a partecipare alla tavola rotonda su “Teatro, carcere e Comunità”, quale occasione di riflessione condivisa sull’essere uomo dentro e fuori il carcere; alle ore 21 in programma la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

‘Misurare il salto delle rane’: in Prima Regionale alla sesta edizione del Terre del Vescovado Teatro Festival

Due prime nazionali e una regionale tra Molfetta e Bari per aprire la quarta edizione del festival Trame Contemporanee

Al via la XXVIII Rassegna Teatrale – Festival Regionale “Città di Montoro”

Il teatro entra in carcere ’Curae festival’ all’Ipm. Il tema sarà ’Cicatrici’ - Torna a Pontremoli dal 6 al 10 maggio la terza edizione di “Curae Festival“, primo festival in Italia dedicato a teatro, giustizia minorile, mediazione e giustizia riparativa diretto e ideato da Paolo ... Secondo lanazione.it

LiberAzioni Festival: 16 giorni di film, spettacoli e diritti tra carcere e città - Torna, per la sua quinta edizione biennale, LiberAzioni festival delle arti dentro e fuori il carcere che dal 1° al 16 ottobre proporrà film, spettacoli, presentazioni, laboratori a ingresso libero. Segnala torinotoday.it