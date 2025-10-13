Festival regionale di teatro in carcere terza edizione in dirittura d' arrivo con tavola rotonda e spettacolo alle Muse

ANCONA – Venerdì 17 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Ridotto del Teatro delle Muse i cittadini saranno chiamati a partecipare alla tavola rotonda su “Teatro, carcere e Comunità”, quale occasione di riflessione condivisa sull’essere uomo dentro e fuori il carcere; alle ore 21 in programma la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

