Festival Internazionale del Circo | a Latina la 26° edizione

Latinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per la sua 26° edizione il Festival Internazionale del Circo d’Italia organizzato dall’associazione culturale “Giulio Montico”, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia e del Comune di Latina.Una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - internazionale

A Pretoro c'è "Suoni della Majella”, festival internazionale di musica classica e moderna

A Ruviano al via la Festa della Cultura Contadina – Festival Internazionale del Folklore: Un Mix di Tradizioni, Musica e Sapori

La Verna ospita il Festival Internazionale di Musica d'Organo

festival internazionale circo latinaFestival Internazionale del Circo: a Latina la 26° edizione - Torna per la sua 26° edizione il Festival Internazionale del Circo d’Italia organizzato dall’associazione culturale “Giulio Montico”, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il ... latinatoday.it scrive

festival internazionale circo latinaCircus Festival of Italy: Latina casa, tempio e sogno del circo internazionale - Per la ventiseiesima volta Latina si prepara a diventare, per cinque intensi giorni, la capitale mondiale del circo. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Internazionale Circo Latina