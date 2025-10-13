Festival Internazionale del Circo | a Latina la 26° edizione
Torna per la sua 26° edizione il Festival Internazionale del Circo d’Italia organizzato dall’associazione culturale “Giulio Montico”, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia e del Comune di Latina.Una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
