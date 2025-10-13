Festival enogastronomico lanciata l' etichetta Mamma Drago nata da sinergia tra Barbera e famiglia Drago

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'etichetta di olio monocultivar verdello per celebrare la tradizione e l'identità siciliana e per sigillare la sinergia tra un'azienda storica di 130 anni come i premiati oleifici Barbera e una famiglia che rappresenta l'eccellenza dell'agroalimentare nel mondo come la famiglia Drago che da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - enogastronomico

A Colle c’è ‘Bada che Gota’. Festival enogastronomico giunto alla terza edizione

A Ca' Vendramin Calergi torna il Fiet, il festival del turismo enogastronomico

festival enogastronomico lanciata etichettaOlio, lanciata l'etichetta "Mamma Drago" nata dalla sinergia tra Barbera e famiglia Drago - Un'etichetta di olio monocultivar verdello per celebrare la tradizione e l'identità siciliana e per sigillare la sinergia tra un'azienda storica di 130 anni ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Festival Enogastronomico Lanciata Etichetta