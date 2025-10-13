Festival enogastronomico lanciata l' etichetta Mamma Drago nata da sinergia tra Barbera e famiglia Drago

Un'etichetta di olio monocultivar verdello per celebrare la tradizione e l'identità siciliana e per sigillare la sinergia tra un'azienda storica di 130 anni come i premiati oleifici Barbera e una famiglia che rappresenta l'eccellenza dell'agroalimentare nel mondo come la famiglia Drago che da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

