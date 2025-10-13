Festival dello Sport di Trento la scherma illumina il gran finale | applausi per Rossella Fiamingo e Bebe Vio
Standing ovation per due regine azzurre delle pedane, protagoniste di talk emozionanti e coinvolgenti. Al centro i valori dello sport, i ricordi olimpici e i progetti per i giovani. Con loro, nel weekend, anche Margherita Granbassi, Alice Volpi e Filippo Macchi per un’edizione che ha consacrato la scherma tra i simboli del Festival. La scherma italiana ha chiuso in grande stile l’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, confermandosi tra i momenti più applauditi della rassegna organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: festival - sport
SuperMario show al Festival dello Sport . Bagno di folla a Trento, energia Balotelli: "Amo l'Italia, sogno un giorno azzurro". Da Ibra ad Allegri, tra Inter, Milan e.... Juve. @Gazzetta_it Qui l'evento completo - X Vai su X
Adrenalina Shots | Giornata 4 L’ultima giornata del Festival dello Sport di Trento sta per concludersi: energia pura, emozioni forti e momenti che resteranno scolpiti nella memoria. Incontri che ispirano e accendono la passione Leggende e nuove gen - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Macchi al Festival di Trento “I valori della scherma ti rendono atleta anche nella vita” - TRENTO (ITALPRESS) – Dal Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” Trofeo Kinder Joy of Moving, mai vinto, alla doppia medaglia olimpica di Parigi 2024. italpress.com scrive
Prova la vela al Festival dello Sport di Trento - La Federazione Italiana Vela (FIV) è presente al Festival dello Sport di Trento, con un simulatore e istruttori della XIV Zona nell’area Kinder Joy of Moving, partner del Festival, in Piazza Dante a T ... Lo riporta pressmare.it