Festival dello Sport di Trento la scherma illumina il gran finale | applausi per Rossella Fiamingo e Bebe Vio

Standing ovation per due regine azzurre delle pedane, protagoniste di talk emozionanti e coinvolgenti. Al centro i valori dello sport, i ricordi olimpici e i progetti per i giovani. Con loro, nel weekend, anche Margherita Granbassi, Alice Volpi e Filippo Macchi per un’edizione che ha consacrato la scherma tra i simboli del Festival. La scherma italiana ha chiuso in grande stile l’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, confermandosi tra i momenti più applauditi della rassegna organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

