Festival dell’economia civile | dal 2 ottobre a confronto a Firenze

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione si terrà fino al 5 ottobre nel capoluogo toscano e metterà al centro i temi della democrazia partecipata e delle intelligenze relazionali. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festival dell8217economia civile dal 2 ottobre a confronto a firenze

© Ildifforme.it - Festival dell’economia civile: dal 2 ottobre a confronto a Firenze

In questa notizia si parla di: festival - economia

Hackathon al Festival nazionale dell'economia civile

A Firenze Festival economia civile con i Nobel Spence e Banerjee

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO – Due Premi Nobel al Festival Nazionale dell’Economia Civile 2025: Abhijit Banerjee e Michael Spence protagonisti a Firenze

Festival dell’economia civile: dal 2 ottobre a confronto a Firenze - La manifestazione si terrà fino al 5 ottobre nel capoluogo toscano e metterà al centro i temi della democrazia partecipata e delle intelligenze relazionali. Come scrive pianetagenoa1893.net

A Firenze dal 2 al 5 ottobre la 7a edizione del Festival nazionale dell'Economia civile - Anche quest’anno il Festival ha realizzato decine di percorsi formativi nelle scuole e nelle università coinvolgendo oltre 2. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Dell8217economia Civile 2