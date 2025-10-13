Festival della Sconfitta | successo per la quinta edizione

Una sfida vinta, per il quinto anno consecutivo. Il Festival della Sconfitta ha incantato, nei cinque giorni di attività, il territorio. Dal 7 al 12 ottobre, sette ospiti in cinque giorni hanno raccontato il valore della resilienza e dell’impegno, in un programma ricco di appuntamenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it