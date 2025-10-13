Il Festival della Diplomazia, unico al mondo, giunge quest’anno alla XVI edizione e ha come titolo: The Cost of Principles – Il Costo dei PrincipiTra il 14 e il 24 ottobre 2025, il Festival della Diplomazia affronterà il tema del costo dei principi nelle relazioni internazionali: quali sacrifici economici, politici e strategici sono richiesti per difendere un ordine mondiale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - FESTIVAL DELLA DIPLOMAZIA XVI EDIZIONE -“THE COST OF PRINCIPLES – IL COSTO DEI PRINCIPI”