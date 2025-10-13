FESTIVAL DELLA DIPLOMAZIA XVI EDIZIONE - THE COST OF PRINCIPLES – IL COSTO DEI PRINCIPI
Il Festival della Diplomazia, unico al mondo, giunge quest’anno alla XVI edizione e ha come titolo: The Cost of Principles – Il Costo dei PrincipiTra il 14 e il 24 ottobre 2025, il Festival della Diplomazia affronterà il tema del costo dei principi nelle relazioni internazionali: quali sacrifici economici, politici e strategici sono richiesti per difendere un ordine mondiale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: festival - diplomazia
GORIZIA - Diplomatici, religiosi ed esperti di politica estera hanno animato il pomeriggio del Festival del Cambiamento, discutendo del ruolo dell’Europa, della diplomazia e dei legami tra clima e sicurezza. Tajani in videomessaggio: «L’Italia sostiene il piano Vai su Facebook
Da Gorizia il Festival del cambiamento sollecita la pace giusta. Paoletti (Cciaa):'Sedersi al tavolo, la diplomazia sempre vince' #ANSA - X Vai su X
Roma capitale del dialogo: torna il Festival della Diplomazia 2025 tra politica, scienza e cultura - Dal 14 al 24 ottobre 2025, Roma ospita la sedicesima edizione del Festival della Diplomazia, un evento che da anni racconta e interpreta il mondo attraverso ... Da gaeta.it
Torna il Festival della Diplomazia, Roma capitale del confronto globale? - Dal 14 al 24 ottobre la rassegna ospita decine di incontri con ambasciatori, professori di fama mondiale, esperti e studenti ... Riporta adnkronos.com