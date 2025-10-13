Festival della Diplomazia al via la XVI Edizione

Roma, 13 ott. (askanews) – Il Festival della Diplomazia giunge quest’anno alla XVI edizione e ha come titolo: The Cost of Principles-Il Costo dei Principi. Dal 14 al 24 ottobre 2024, il Festival della Diplomazia affronterà il tema del costo dei principi nelle relazioni internazionali: quali sacrifici economici, politici e strategici sono richiesti per difendere un ordine mondiale basato su valori condivisi? È ancora possibile coniugare idealismo e realismo politico? E quali alternative si prospettano in un mondo in cui gli interessi nazionali sembrano prevalere su ogni altra considerazione? I dibattiti della manifestazione analizzeranno il contrasto tra gli ideali tradizionalmente considerati universali e le attuali dinamiche geopolitiche, con un focus sulle sfide che attori come l’Unione europea, le Nazioni Unite e le democrazie liberali devono affrontare per preservare un modello di governance basato su regole e principi condivisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it