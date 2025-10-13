Festival Cosmos grande interesse di studenti e visitatori per lo stand del Ris dei carabinieri

Grande successo per la partecipazione del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri al Festival Cosmos, che è svolto in piazza Italia a Reggio Calabria lo scorso fine settimana.L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in sinergia con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - cosmos

Divulgazione scientifica, a Reggio Calabria torna il Festival Cosmos 2025

Con l’apertura dei laboratori scientifici parte il Festival Cosmos

Festival Cosmos 2025: in piazza Italia torna il villaggio di divulgazione scientifica

Il Festival Cosmos ha ospitato la conferenza del professor Gottlob, il guru dell’IA che ha scelto la Calabria lasciando Oxford Stasera al Teatro ‘F. Cilea’ la cerimonia di premiazione del Premio Cosmos con concerto finale Sala gremita in ogni ordine di posto per - facebook.com Vai su Facebook

In Piazza Italia a Reggio Calabria aperto il villaggio del Festival Cosmos 2025 - https://ilmetropolitano.it/2025/10/10/in-piazza-italia-a-reggio-calabria-aperto-il-villaggio-del-festival-cosmos-2025/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Reggio, il RIS dei Carabinieri protagonista al Festival Cosmos - Gli specialisti dell’Arma hanno illustrato al pubblico il lavoro svolto sulla scena del crimine e nei loro laboratori dove si analizzano tracce, reperti e prove scientifiche a supporto delle indagini ... Lo riporta citynow.it

Reggio, aperto il villaggio ‘Cosmos 2025’: centinaia di studenti in piazza – FOTO - Piazza Italia si trasforma in un laboratorio scientifico a cielo aperto con la partecipazione di università, forze armate e istituti di ricerca ... Riporta citynow.it