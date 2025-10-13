Festa Roma torna il Gala benefico Best Movie Worlds

Roma, 13 ott. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione, Best Movie Worlds torna alla Festa del Cinema di Roma, confermandosi come Gala benefico all’interno della manifestazione. Organizzato da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista), l’evento si terrà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 20.00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide), preceduto dal red carpet all’Auditorium Parco della Musica. “Siamo felici di confermare anche quest’anno il nostro evento benefico inserito nel programma della Festa di Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

