Festa Roma torna il Gala benefico Best Movie Worlds
Roma, 13 ott. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione, Best Movie Worlds torna alla Festa del Cinema di Roma, confermandosi come Gala benefico all'interno della manifestazione. Organizzato da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l'entertainment, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista), l'evento si terrà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 20.00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide), preceduto dal red carpet all'Auditorium Parco della Musica. "Siamo felici di confermare anche quest'anno il nostro evento benefico inserito nel programma della Festa di Roma.
Roma si accende di cinema! Dal 15 al 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma arriva anche al MAXXI con un calendario ricco di film e emozioni. Scopri le proiezioni al Museo bit.ly/RoFF20-alMAXXI E non dimenticare i vantaggi: se possiedi un biglietto o u Vai su Facebook
Best Movie Worlds torna a Roma: data e primi ospiti della seconda edizione del gala benefico - Massimiliano Bruno, Cristiana Capotondi, Diana Del Bufalo, Miriam Leone tra i protagonisti del Best Movie Worlds 2025 ... Segnala bestmovie.it