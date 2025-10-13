Festa Roma edizione con tanta musica | Allevi Brunori Sas Corsi

Roma, 13 ott. (askanews) – La ventesima edizione della Festa del Cinema, in programma dal 15 al 26 ottobre, celebra il mondo della musica e alcuni suoi protagonisti con una serie di proiezioni in anteprima che si svolgeranno fra l’Auditorium Parco della Musica, il MAXXI e il Teatro Olimpico Acea di Roma. Si inizierà giovedì 16 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Olimpico Acea con la proiezione di ‘Willie Peyote – Elegia sabauda’ di Enrico Bisi. Il torinese Willie Peyote si racconta senza filtri, tra musica, amici, incontri e riflessioni taglienti. Il film segue la sua quotidianità, tra prese di posizione scomode e momenti di leggerezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

