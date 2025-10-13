Festa di Roma il collettivo Free Palestine pronto al boicottaggio

13 ott 2025

Dal 17 al 25 ottobre si svolgerà la Festa di Roma, ma il collettivo Free Palestine ha scritto una lettera per boicottare i prodotti e gli attori israeliani e tutti coloro che, in un certo modo, ne sono collegati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

