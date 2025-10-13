Festa della parrocchia di Villafranca l' Unsi protagonista con un percorso ad ostacoli per i bimbi

Una delegazione della sezione forlivese dell’Unione nazionale sottufficiali italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e da due soci Paolo Mocetti (con la signora Simonetta) e Raffaele Acri, è stata ospite della festa organizzata dalla parrocchia di Villafranca, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it