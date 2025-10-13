Festa del Cinema di Roma Nastasi | Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse

(Adnkronos) – "La presenza di Acea nel progetto Festa del Cinema di Roma è fondamentale. Si tratta di una collaborazione che dura da anni e che si è rafforzata nel tempo. Il progetto ‘Gocce di cinema’ entra appieno nello spirito dell'evento. Sono ancora commosso dalle migliaia di persone che quest'estate ho visto all’Arena degli acquedotti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Ornella Muti, Cochi Ponzoni e gli altri: a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

Festa del Cinema di Roma: annunciate le Giurie della 20esima edizione

Roma si accende di cinema! Dal 15 al 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma arriva anche al MAXXI con un calendario ricco di film e emozioni. Scopri le proiezioni al Museo bit.ly/RoFF20-alMAXXI E non dimenticare i vantaggi: se possiedi un biglietto o u Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse” - (Adnkronos) – “La presenza di Acea nel progetto Festa del Cinema di Roma è fondamentale. Come scrive sassarinotizie.com

Cinema: Nastasi (Fondazione Cinema), 'collaborazione con Acea duratura e rinforzata' - È una collaborazione che dura da tanti anni, ma da un paio d'anni è stata rinvigorita, rinforzata. Riporta msn.com