Festa del Cinema di Roma Cusenza Acea | Ideale per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua

(Adnkronos) – 'Generazione acqua' il programma di tutela e formazione sulla risorsa idrica di Acea “mette al centro l’acqua nella vita dei cittadini, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema”. Lo ha detto Virman Cusenza, direttore comunicazione di Acea, intervenendo a Roma alla presentazione della seconda edizione del contest ‘I mille volti dell’acqua – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Ornella Muti, Cochi Ponzoni e gli altri: a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

Festa del Cinema di Roma: annunciate le Giurie della 20esima edizione

Roma si accende di cinema! Dal 15 al 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma arriva anche al MAXXI con un calendario ricco di film e emozioni. Scopri le proiezioni al Museo bit.ly/RoFF20-alMAXXI E non dimenticare i vantaggi: se possiedi un biglietto o u Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma, Cusenza (Acea): "Ideale per sensibilizzare sull'importanza dell'acqua" - Presentati contest e retrospettiva per raccontare l'acqua attraverso gli occhi di giovani videomaker e grandi registi ... Secondo adnkronos.com

Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma - Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato presso la Casa del Cinema la retrospettiva 'Gocc ... Segnala msn.com