Festa del Cinema Acea presenta la rassegna cinematografica e il contest per il miglior cortometraggio dedicato all' acqua

In occasione della XXesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Acea ha presentato presso la Casa del Cinema, la retrospettiva “Gocce di cinema” e il contest “I mille volti dell'acqua”, iniziative dedicate per raccontare l’elemento acqua attraverso la macchina da presa. “Generazione acqua, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Ornella Muti, Cochi Ponzoni e gli altri: a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

Festa del Cinema di Roma: annunciate le Giurie della 20esima edizione

Roma si accende di cinema! Dal 15 al 26 ottobre la Festa del Cinema di Roma arriva anche al MAXXI con un calendario ricco di film e emozioni. Scopri le proiezioni al Museo bit.ly/RoFF20-alMAXXI E non dimenticare i vantaggi: se possiedi un biglietto o u - facebook.com Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma, Nastasi: "Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse" - Si tratta di una collaborazione che dura da anni e che si è rafforzata nel tempo. Riporta msn.com

Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma - Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato presso la Casa del Cinema la retrospettiva 'Gocc ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it