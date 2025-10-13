Festa dei marroni a Vicchio
La stagione autunnale si accende a Vicchio con il tradizionale e attesissimo appuntamento con la Festa dei marroni, che celebra il frutto simbolo del Mugello in due domeniche ricche di eventi: il 19 e il 26 ottobre 2025.Per tutto il giorno, in entrambe le date, il cuore della festa batterà al.
MOSTRA DI BURATTINI A SCASCOLI A Scascoli all'interno della festa dei Marroni nel nido della valle presso famiglia Colombazzi Solmi Vivarelli, potete ammirare la mostra di burattini marionette e pupe dalla collezione Vittorio Zanella/Rita Pasqualini
La Festa d'Autunno a Mattie con i Marroni e le zucche - MATTIE – Domenica 18 ottobre preparatevi a immergervi nell'atmosfera calda e accogliente della Festa d'Autunno a Mattie, un evento imperdibile organizzato dalla Pro loco in collaborazione con le assoc