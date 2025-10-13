Fesr Sicilia il Pd | Così Schifani toglie soldi a scuola e trasporti per finanziare la difesa Ponte sullo Stretto a rischio militarizzazione

Il Ponte sullo Stretto di Messina, simbolo di un’idea di connessione e sviluppo, rischia di trasformarsi in un “obiettivo militare strategico, non difendibile”. A lanciare l’allarme è il Partito Democratico siciliano, attraverso un documento firmato dall’ex assessore ed economista Franco Piro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sicilia, spesi tutti i fondi UE FESR 2014-2020, Schifani: “Realizzati oltre 6.500 progetti”

Sicilia, il Pd contro il fratello di Cuffaro: “Sindaco e dirigente regionale, incompatibile”. Lui smentisce: “Falso, sono solo ineleggibile” - Hanno fatto un manifesto per denunciare la presunta incompatibilità del sindaco, che è pure dirigente regionale. Riporta ilfattoquotidiano.it

Il congresso del Pd in Sicilia finisce nel caos: gli anti-Schlein accusano il segretario di brogli e minacciano il boicottaggio - Lo scontro sulle primarie aperte, in realtà, è l’ultimo episodio di una faida che nasce da lontano. Riporta ilfattoquotidiano.it