Ferri | Fiducia nel Toro | la squadra ha potenzialità Se trova equilibrio

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande ex: "Sposo le idee di Baroni ma servirà regalare meno gol e che tutti raggiungano la forma ottimale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferri fiducia nel toro la squadra ha potenzialit224 se trova equilibrio

© Gazzetta.it - Ferri: "Fiducia nel Toro: la squadra ha potenzialità. Se trova equilibrio..."

In questa notizia si parla di: ferri - fiducia

ferri fiducia toro squadraFerri: "Fiducia nel Toro: la squadra ha potenzialità. Se trova equilibrio..." - Il grande ex: "Sposo le idee di Baroni ma servirà regalare meno gol e che tutti raggiungano la forma ottimale" ... Scrive msn.com

G. Ferri: “Purché vinca mi sta bene anche che il Toro giochi male con la Juve” - Ferri da calciatore dopo essere stato nelle giovanili del Torino dal 1976 al 1978 è andato alla Reggina per poi fare ritorno in ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ferri Fiducia Toro Squadra