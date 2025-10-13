Ferrero lascia la Juve? Si disegna il nuovo CdA | Comolli probabile nuovo AD ma sul ruolo di presidente… Le ultimissime novità

Ferrero lascia la Juve? Si disegna il nuovo CdA e ci sono novità importanti per quanto riguarda il presidente. Il futuro della Juve si decide nelle stanze del potere. Il prossimo 7 novembre si terrà l’assemblea degli azionisti, che dovrà ratificare la composizione della nuova dirigenza bianconera. Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, confermando l’ascesa di Damien Comolli ma frenando sulle voci di un possibile addio del presidente Gianluca Ferrero. Secondo l’analisi del giornalista, il nuovo assetto di potere è ormai definito. La figura centrale sarà Damien Comolli, destinato ad assumere la carica di amministratore delegato con pieni poteri, diventando di fatto l’uomo che “concentra dentro di sé tutti i grandi poteri sulla Juventus”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrero lascia la Juve? Si disegna il nuovo CdA: Comolli probabile nuovo AD, ma sul ruolo di presidente… Le ultimissime novità

In questa notizia si parla di: ferrero - lascia

Ferrero lascia la Juve? Chi può essere il nuovo presidente: dalle bandiere bianconere a un uomo di Finanza. Novità anche per i ruoli di Comolli e Chiellini: il punto sulla possibile rivoluzione in dirigenza

#Ferrero lascia la #Juve Il punto sulla rivoluzione in dirigenza - X Vai su X

Ferrero lascia il posto da presidente bianconero! Sentiremo la sua mancanza... - facebook.com Vai su Facebook

Ferrero lascia la Juve? Chi può essere il nuovo presidente: dalle bandiere bianconere a un uomo di Finanza. Novità anche per i ruoli di Comolli e Chiellini: il punto sulla ... - Elkann chiude l’era d’emergenza: Comolli verso un nuovo ruolo e ci sono importanti novità sul presidente Una vera e propria rivoluzione, una metamorfosi per chiudere un’era e a ... Riporta juventusnews24.com

Nuovo presidente Juve: chi prenderebbe il posto di Ferrero? Individuato l’identikit del suo possibile sostituto, ecco la rivelazione - Individuato l’identikit di chi prenderebbe il suo posto, ecco la rivelazione La Juventus del futuro avrà un nuovo presidente, ma, con ogni probabilità ... Scrive juventusnews24.com