Ferrari Hypersail | il monoscafo volante con il cuore e la tecnologia della F80

13 ott 2025

In occasione del Capital Markets Day in cui sono stati presentati i primi dettagli della Ferrari elettrica, la casa del Cavallino ha ufficializzato l'impegno nel mondo della vela e delle regate con un prototipo di 30 metri per regata oceanica. Il progetto, guidato da Giovanni Soldini, prevede l'utilizzo di tecnologie derivate dalle supercar ibride e dalla prima vettura a batteria del marchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

