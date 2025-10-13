Ferrari Hypersail | il monoscafo volante con il cuore e la tecnologia della F80

In occasione del Capital Markets Day in cui sono stati presentati i primi dettagli della Ferrari elettrica, la casa del Cavallino ha ufficializzato l'impegno nel mondo della vela e delle regate con un prototipo di 30 metri per regata oceanica. Il progetto, guidato da Giovanni Soldini, prevede l'utilizzo di tecnologie derivate dalle supercar ibride e dalla prima vettura a batteria del marchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

