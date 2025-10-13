Ferrara città europea dello sport Ufficializzata la decisione di Aces | Premiati l’impegno e la visione

Ufficializzata la decisione di ACES Europe di riconoscere Ferrara Città Europea dello Sport 2027, come "lodevole esempio di promozione dello sport per tutti". I commissari erano stati in città per esaminare la candidatura ferrarese durante i giorni del Ferrara Sport Festival a fine settembre. Ora la conferma: è stato premiato l’impegno, la visione e il valore del progetto presentato dall’Amministrazione comunale. L’annuncio è stato comunicato ieri al termine della valutazione internazionale condotta dall’Associazione con sede a Bruxelles, che – insieme alla Commissione Europea – assegna il titolo ai centri più meritevoli per l’impegno nella promozione dello sport, della salute e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrara città europea dello sport . Ufficializzata la decisione di Aces: "Premiati l’impegno e la visione"

