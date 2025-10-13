Ferrara città europea dello sport Ufficializzata la decisione di Aces | Premiati l’impegno e la visione

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficializzata la decisione di ACES Europe di riconoscere Ferrara Città Europea dello Sport 2027, come "lodevole esempio di promozione dello sport per tutti". I commissari erano stati in città per esaminare la candidatura ferrarese durante i giorni del Ferrara Sport Festival a fine settembre. Ora la conferma: è stato premiato l’impegno, la visione e il valore del progetto presentato dall’Amministrazione comunale. L’annuncio è stato comunicato ieri al termine della valutazione internazionale condotta dall’Associazione con sede a Bruxelles, che – insieme alla Commissione Europea – assegna il titolo ai centri più meritevoli per l’impegno nella promozione dello sport, della salute e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ferrara citt224 europea dello sport ufficializzata la decisione di aces premiati l8217impegno e la visione

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara città europea dello sport . Ufficializzata la decisione di Aces: "Premiati l’impegno e la visione"

In questa notizia si parla di: ferrara - citt

ferrara citt224 europea sportFerrara città europea dello sport . Ufficializzata la decisione di Aces: "Premiati l’impegno e la visione" - Ufficializzata la decisione di ACES Europe di riconoscere Ferrara Città Europea dello Sport 2027, come "lodevole esempio di promozione dello sport per tutti". Come scrive msn.com

ferrara citt224 europea sportFerrara, nel 2027 sarà la città dello Sport. Il sindaco Fabbri: «lo sport è un diritto per tutti. Investiremo in impianti moderni» - Lo ha ufficializzato Aces Europe, l'associazione con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna il titolo ai centri ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Citt224 Europea Sport