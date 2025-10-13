Fermato per un furto in stazione sul cellulare le foto della valigia di Giorgia Palmas | arrestato 22enne

Quando è stato fermato aveva sul cellulare le foto di una valigia rubata qualche giorno prima. Un furto che aveva fatto molto ‘rumore’ perché la proprietaria lo aveva denunciato sui social, rivolgendosi ai suoi quasi due milioni di follower. Come riporta il Giorno, è stato arrestato Marwan Madani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

